«Росіяни лізуть, як таргани»: воїни ЗСУ розповіли, як окупантам вдалося захопити Урожайне та Старомайорське на Донеччині

Наприкінці березня російські окупанти зосередили свою увагу на двох селах Донецької області: Урожайному і Старомайорському. Армії РФ знадобилось три місяці, щоб прорвати оборону ЗСУ і захопити населені пункти, йдеться у матеріалі The New York Times.

Зазначається, що втрата сіл стала ударом для України на тлі нещодавніх успіхів РФ на багатьох ділянках лінії фронту. Українські військові наполегливо боролися за їхнє звільнення під час контрнаступу 2023 року, пише NYT.

Солдати й офіцери, які побували в обох селах, розповіли, що там не було мирних жителів, а будинки були настільки зруйновані, що не було що захищати.

«Бої велися в руїнах, із підвалів. Там було кілька окопів, але не було ніяких оборонних споруд, і побудувати їх було неможливо», — зазначив 43-річний військовий з позивним Карай, який був в Урожайному.

Військовий зауважив, що Урожайне складається лише з двох вулиць, і російські солдати вже окупували половину села в червні.

«Півтора місяця це було схоже на бій між двома зграями собак. Стільки всього літало навколо, що поранених можна було евакуювати тільки вночі. Тож настав момент, коли не було сенсу тримати там людей», — сказав Карай.

40-річний військовослужбовець Національної гвардії, який попросив називати його лише на ім'я Марк, опублікував пост у X (Twitter). NYT вдалося підтвердити його особу.

8 липня підрозділ Марка«зірвав джекпот», отримавши наказ допомогти захистити Урожайне. Сховавшись у підвалі будинку, українські захисники витримали чотири дні важких російських ударів.

До 12 липня їхній будинок зазнав атаки БПЛА. На світанку бійцям наказали відступити на іншу позицію, що вони й зробили, коли почався новий обстріл. За словами Марка, о 6:00 повз його позицію промчали три російські бронетранспортери, які виставили піхоту, що перегородила їм шлях.

Підрозділу Марка наказали відступати полями, оскільки дорога перебувала під контролем загарбників. Спочатку все відбувалося організовано, проте вже за кілька годин розпочався ворожий обстріл. Через годину він отримав поранення в обидві ноги.

«Я не міг іти далі. Зі мною був ще один поранений», — написав Марк.

У статті йдеться, що найнебезпечніший момент для бійців — коли підрозділи міняються місцями після кількох днів на передовій і часто потрапляють під обстріли.

З червня снайперський підрозділ 58-ї бригади перебуває в Старомайорському.

«Ми будемо стримувати їх настільки, наскільки зможемо», — наголосив 28-річний снайпер із позивним Стен, який тепер є пілотом безпілотника.

Він показав журналістам відео з успішними ударами безпілотника по російській техніці, мотоциклісту, а також складу боєприпасів у селі.

«Вони постійно намагаються атакувати наші позиції, переважно невеликими групами на мотоциклах. Вони забираються в лісосмуги й окопуються там. Вони лізуть, як таргани», — описав Стен російські війська.