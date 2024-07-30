Фейк: у ЦПД спростували інформацію про захід росіян в Торецьк

Сьогодні, 30 липня, в мережі писали про захід ворога до міста Торецька у Донецькій області, втім, це не відповідає дійсності.

Про це повідомив керівник "Центру протидії дезінформації" (ЦПД) при Раді національної безпеки і оборони (РНБО) Андрія Коваленко.

Зранку у мережі заявили про напружену ситуацію на Торецькому напрямку. Зазначалось, що росіяни, нібито, вже "перейшли в безпосередньо межі Торецька".

Коваленко, своєю чергою, спростував цю інформацію. За його словами, станом на 12:00 "інформація про захід росіян в Торецьк не відповідає дійсності".