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Фейк: у ЦПД спростували інформацію про захід росіян в Торецьк
Сьогодні, 30 липня, в мережі писали про захід ворога до міста Торецька у Донецькій області, втім, це не відповідає дійсності.
Про це повідомив керівник "Центру протидії дезінформації" (ЦПД) при Раді національної безпеки і оборони (РНБО) Андрія Коваленко.
Зранку у мережі заявили про напружену ситуацію на Торецькому напрямку. Зазначалось, що росіяни, нібито, вже "перейшли в безпосередньо межі Торецька".
Коваленко, своєю чергою, спростував цю інформацію. За його словами, станом на 12:00 "інформація про захід росіян в Торецьк не відповідає дійсності".
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