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  • В окупованій Макіївці автобус виїхав на розділову смугу, - ФОТО
Ольга Романова
редактор
14:08, Сьогодні
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В окупованій Макіївці автобус виїхав на розділову смугу, - ФОТО

В окупованій Макіївці автобус виїхав на розділову смугу, - ФОТО

У тимчасово окупованій Макіївці сьогодні, 30 липня, сталося ДТП.

Як повідомляє так званий "мінтрансі ДНР" на Макшосе сталася автотроща за участю автобуса.

"Не переконавшись у безпеці на дорозі, пішохід вибіг на проїжджу частину,внаслідок чого водію автобуса довелося уникати зіткнення і він виїхав на розділову смугу. Ніхто з учасників ДТП не постраждав, у тому числі й пасажири автобуса", – йдеться в повідомленні.

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#Макіївка #ДТП #автобус
Ольга Романова
редактор
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