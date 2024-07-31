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За добу захисники України знищили 1060 російських окупантів

За минулу добу Сили оборони знищили ще 1060 російських окупантів. Загалом Росія вже втратила в Україні 578 120 військових. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ. Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 31.07.24 орієнтовно склали: особового складу ‒ близько 578120 (+1060)

танків ‒ 8390 (+9)

бойових броньованих машин ‒ 16161 (+20)

артилерійських систем – 16086 (+30)

РСЗВ – 1131 (+1)

засоби ППО ‒ 907 (+1)

літаків – 363 (+0)

гелікоптерів – 326 (+0)

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 12853 (+21)

крилаті ракети ‒ 2407 (+1)

кораблі / катери ‒ 28 (+0)

підводні човни - 1 (+0)

автомобільної техніки та автоцистерн – 21739 (+52)

спеціальна техніка ‒ 2697 (+1). Дані уточнюються.

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