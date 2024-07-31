На Донеччині за добу окупанти 20 разів обстріляли населені пункти: одна людина загинула, чотири поранено

За 30 липня росіяни вбили 1 жителя Донеччини — у Торецьку. Ще 4 людини в області за добу дістали поранення.

Про це повідомив очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

Всього за добу росіяни 20 разів обстріляли населені пункти Донеччини. З лінії фронту евакуйовано 450 людей, у тому числі 30 дітей.

Покровський район. У Мар'їнській громаді обстріляні Катеринівка, Костянтинівка і Антонівка. У Курахівці пошкоджено будинок. У Новогродівці пошкоджено 4 багатоповерхівки, 8 приватних будинків, 7 гаражів і 3 автівки. У Гродівці КАБами та артилерією пошкоджено 15 приватних будинків, двоповерхівку, 4 крамниці, адмінбудівлю і кав'ярню.



Краматорський район. У Лимані пошкоджено 3 будинки. У Костянтинівській громаді поранено людину у Миколаївці, пошкоджено 2 будинки і лінію електропередач у Віролюбівці. В Іллінці пошкоджено 4 об'єкти.



Бахмутський район. У Торецьку 1 людина загинула і 3 поранено, пошкоджено 2 будинки. У Часовоярській громаді пошкоджені 8 приватних будинків, 2 багатоповерхівки і нежитлове приміщення. У Сіверську пошкоджено 2 будинки.



