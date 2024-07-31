Під Донецьком росіяни збили власний гелікоптер Мі-8

Сьогодні, 31 липня, під тимчасово окупованим Донецьком упав російський гелікоптер Мі-8 із пораненими окупантами.

Про це повідомляють паблики так званих російських воєнкорів.

Ймовірно, він міг бути збитий дружнім вогнем російської ППО, як уже неодноразово бувало раніше.