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Ольга Романова
редактор
11:26, Сьогодні
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Під Донецьком росіяни збили власний гелікоптер Мі-8

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Під Донецьком росіяни збили власний гелікоптер Мі-8

Сьогодні, 31 липня, під тимчасово окупованим  Донецьком упав російський гелікоптер Мі-8 із пораненими окупантами.

Про це повідомляють паблики так званих російських воєнкорів.

Ймовірно, він міг бути збитий дружнім вогнем російської ППО, як уже неодноразово бувало раніше.

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#Донецьк #Мі-8 #окупанти
Ольга Романова
редактор
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