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Під Донецьком росіяни збили власний гелікоптер Мі-8
Сьогодні, 31 липня, під тимчасово окупованим Донецьком упав російський гелікоптер Мі-8 із пораненими окупантами.
Про це повідомляють паблики так званих російських воєнкорів.
Ймовірно, він міг бути збитий дружнім вогнем російської ППО, як уже неодноразово бувало раніше.
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