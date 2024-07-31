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На окупованій Донеччині підвищать вартість проїзду в автобусі «Харцизьк - Макіївка»
Вартість проїзду на тимчасово окупованій Донеччині на автобусі за маршрутом №31 «Харцизьк - Макіївка» підвищиться і становитиме 50 рублів.
Про це повідомляють окупаційні інформ-ресурси.
«Підвищення тарифу пов'язане із утриманням автобусів (зарплата водія, кондуктора, паливо, запчастини, техобслуговування тощо)», - йдеться в повідомленні.
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