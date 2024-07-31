Надійне джерело

На окупованій Донеччині підвищать вартість проїзду в автобусі «Харцизьк - Макіївка»

Вартість проїзду на тимчасово окупованій Донеччині на автобусі за маршрутом №31 «Харцизьк - Макіївка» підвищиться і становитиме 50 рублів. Про це повідомляють окупаційні інформ-ресурси. «Підвищення тарифу пов'язане із утриманням автобусів (зарплата водія, кондуктора, паливо, запчастини, техобслуговування тощо)», - йдеться в повідомленні.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію

Ольга Романова редактор