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За добу захисники України знищили 1370 російських окупантів

Упродовж доби українські захисники знищили 1370 окупантів, 42 бойові брьоньовані машини ворога та 16 одиниць спецтехніки. Про це повідомили у Генштабі. Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 01.08.24 орієнтовно склали: особового складу ‒ близько 579 490 (+1370) осіб,

танків ‒ 8399 (+9) од,

бойових броньованих машин ‒ 16203 (+42) од,

артилерійських систем – 16119 (+33) од,

РСЗВ – 1132 (+1) од,

засоби ППО ‒ 907 (+0) од,

літаків – 363 (+0) од,

гелікоптерів – 326 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 12968 (+115),

крилаті ракети ‒ 2407 (+0),

кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,

підводні човни ‒ 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 21816 (+77) од,

спеціальна техніка ‒ 2713 (+16).

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