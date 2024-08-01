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  • За добу захисники України знищили 1370 російських окупантів
Роман Лазоренко
Головний редактор сайту
10:06, Сьогодні
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За добу захисники України знищили 1370 російських окупантів

За добу захисники України знищили 1370 російських окупантів

Упродовж доби українські захисники знищили 1370 окупантів, 42 бойові брьоньовані машини ворога та 16 одиниць спецтехніки.

Про це повідомили у Генштабі. 

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 01.08.24 орієнтовно склали:

  • особового складу ‒ близько 579 490 (+1370) осіб,
  • танків ‒ 8399 (+9) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 16203 (+42) од,
  • артилерійських систем – 16119 (+33) од,
  • РСЗВ – 1132 (+1) од,
  • засоби ППО ‒ 907 (+0) од,
  • літаків – 363 (+0) од,
  • гелікоптерів – 326 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 12968 (+115),
  • крилаті ракети ‒ 2407 (+0),
  • кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
  • підводні човни ‒ 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 21816 (+77) од,
  • спеціальна техніка ‒ 2713 (+16).
За добу захисники України знищили 1370 російських окупантів, фото-1
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#ЗСУ #Генштаб #втрати #окупанти
Роман Лазоренко
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