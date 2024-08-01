На Донеччині за добу окупанти 20 разів обстріляли населені пункти: одна людина загинула, 10 поранено

За 31 липня росіяни вбили 1 жителя Донеччини — у Маринівці. Ще 10 людини в області за добу дістали поранення.

Про це повідомив очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.



Всього за добу росіяни 20 разів обстріляли населені пункти Донеччини. З лінії фронту евакуйовано 727 людей, у тому числі 63 дитини.

Волноваський район. У Богоявленці Вугледарської ТГ зруйновано адмінбудівлю, пошкоджено 4 будинки.



Покровський район. У Ганнівці Курахівської ТГ поранено 3 людини, у тому числі 2 дитини; пошкоджено приватні будинки у Кураховому і Курахівці. У Гродівці знищено 5 приватних будинків і багатоповерхівку, пошкоджено 8 будинків.



Краматорський район. У Лимані поранено людину, пошкоджено 7 багатоповерхівок; у Ямполі пошкоджено 4 будинки. У Костянтинівці пошкоджені 3 будинки і лінія електропередач; у Предтечиному поранено людину, пошкоджено 2 будинки. В Олександро-Калиновому Іллінівської ТГ пошкоджено 4 об'єкти.



Бахмутський район. У Часовоярській ТГ поранено людину, пошкоджено 4 приватні будинки і багатоповерхівку. У Північному Торецької ТГ поранено 2 людини, пошкоджено будинок.