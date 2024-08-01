ЗСУ відбили потужну атаку росіян в місті Часів Яр: взято в полон комроти окупантів, - ВІДЕО

ЗСУ відбили потужну комбіновану атаку росіян в місті Часів Яр.

Про це повідомляє військовий оглядач Андрій Цаплієнко.



Противник атакував окопи бійців 23-ої ОМБР та 225-го ОШБ, спробувавши висадити десант з бронетехніки.



225-й батальйон та 23-я бригада активно контратакували піхоту та БМП противника. В бій вступили мінометники та оператори АГС.



Операцію завершив 225-ий ОШБ, піхотинці якого захопили в полон російського окупанта. Відбити такий потужний комбінований штурм вдалось завдяки взаємодії кількох підрозділів.

Було взято в полон Віталія Милюкова, який виконував обовʼязки командира 4-ої роти 217-го полку 98-ої дивізії.



Стверджує, що всі його підлеглі відступили з позиції, і він залишився сам.