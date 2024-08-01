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ЗСУ відбили потужну атаку росіян в місті Часів Яр: взято в полон комроти окупантів, - ВІДЕО
ЗСУ відбили потужну комбіновану атаку росіян в місті Часів Яр.
Про це повідомляє військовий оглядач Андрій Цаплієнко.
Противник атакував окопи бійців 23-ої ОМБР та 225-го ОШБ, спробувавши висадити десант з бронетехніки.
225-й батальйон та 23-я бригада активно контратакували піхоту та БМП противника. В бій вступили мінометники та оператори АГС.
Операцію завершив 225-ий ОШБ, піхотинці якого захопили в полон російського окупанта. Відбити такий потужний комбінований штурм вдалось завдяки взаємодії кількох підрозділів.
Було взято в полон Віталія Милюкова, який виконував обовʼязки командира 4-ої роти 217-го полку 98-ої дивізії.
Стверджує, що всі його підлеглі відступили з позиції, і він залишився сам.
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