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  • ЗСУ відбили потужну атаку росіян в місті Часів Яр: взято в полон комроти окупантів, - ВІДЕО
Ольга Романова
редактор
13:26, Сьогодні

ЗСУ відбили потужну атаку росіян в місті Часів Яр: взято в полон комроти окупантів, - ВІДЕО

ЗСУ відбили потужну атаку росіян в місті Часів Яр: взято в полон комроти окупантів, - ВІДЕО

ЗСУ відбили потужну комбіновану атаку росіян в місті Часів Яр.

Про це повідомляє військовий оглядач Андрій Цаплієнко.

Противник атакував окопи бійців 23-ої ОМБР та 225-го ОШБ, спробувавши висадити десант з бронетехніки.

225-й батальйон та 23-я бригада активно контратакували піхоту та БМП противника.  В бій вступили мінометники та оператори АГС.

Операцію завершив 225-ий ОШБ, піхотинці якого захопили в полон російського окупанта.  Відбити такий потужний комбінований штурм вдалось завдяки взаємодії кількох підрозділів.

Було взято в полон Віталія Милюкова, який виконував обовʼязки командира 4-ої роти 217-го полку 98-ої дивізії.

Стверджує, що всі його підлеглі відступили з позиції, і він залишився сам.

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#ЗСУ #ЧасівЯр #Донеччина #окупанти
Ольга Романова
редактор
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