У Донецьку загинула 14-річна дівчина, яка впала з даху багатоповерхівки

У Донецьку 14-річна дівчинка зірвалася з даху 9-поверхівки та розбилася.

За попередньою інформацією, на вулиціКуйбишева, будинок 169, четверо підлітків бігали парапетом будинку.14-річна дівчинка оступилася та впала.

Очевидці повідомляють, що діти постійно туди забираються.Мешканці будинку давно просили комунальників перекрити вхід на дах, але опечатали двері лише після того, що сталося.