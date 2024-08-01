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У Донецьку загинула 14-річна дівчина, яка впала з даху багатоповерхівки
У Донецьку 14-річна дівчинка зірвалася з даху 9-поверхівки та розбилася.
За попередньою інформацією, на вулиціКуйбишева, будинок 169, четверо підлітків бігали парапетом будинку.14-річна дівчинка оступилася та впала.
Очевидці повідомляють, що діти постійно туди забираються.Мешканці будинку давно просили комунальників перекрити вхід на дах, але опечатали двері лише після того, що сталося.
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