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Бійці ССО зупинили прорив росіян на Донеччині, - ВІДЕО
Групи 8-го окремого полку Сил спецоперацій зупинили прорив росіян до одного з населених пунктів на Торецькому напрямку.
Про це повідомляє пресцентр ССО.
Запеклі бої бійці ССО зафіксували на відео. "Окупанти рахують втрати, ми – працюємо далі", — наголосили в Силах спецоперацій.
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