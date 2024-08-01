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Ольга Романова
редактор
17:36, Сьогодні
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Бійці ССО зупинили прорив росіян на Донеччині, - ВІДЕО

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Бійці ССО зупинили прорив росіян на Донеччині, - ВІДЕО

Групи 8-го окремого полку Сил спецоперацій зупинили прорив росіян до одного з населених пунктів на Торецькому напрямку.

Про це повідомляє пресцентр ССО.

Запеклі бої бійці ССО зафіксували на відео. "Окупанти рахують втрати, ми – працюємо далі", — наголосили в Силах спецоперацій.

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#ССО #Донеччина #окупанти
Ольга Романова
редактор
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