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За добу захисники України знищили 1100 російських окупантів
Впродовж доби українські захисники зменшили російську армію на 1100 солдатів, 42 артилерійські системи, 6 одиниць спецтехніки та 3 танки. Загальні бойові втрати армії РФ орієнтовно склали близько 580 590 чоловік особового складу.
Про це повідомив Генштаб.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 02.08.24 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 580 590 (+1100) осіб,
- танків ‒ 8402 (+3) од,
- бойових броньованих машин ‒ 16211 (+8) од,
- артилерійських систем – 16161 (+42) од,
- РСЗВ – 1134 (+2) од,
- засоби ППО ‒ 907 (+0) од,
- літаків – 363 (+0) од,
- гелікоптерів – 326 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 13005 (+37),
- крилаті ракети ‒ 2407 (+0),
- кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
- підводні човни ‒ 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 21872 (+56) од,
- спеціальна техніка ‒ 2719 (+6).
Втрати російських військ
Фото: Генштаб
Дані уточнюються.
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