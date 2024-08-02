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  • За добу захисники України знищили 1100 російських окупантів
Ольга Романова
редактор
09:45, Сьогодні
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За добу захисники України знищили 1100 російських окупантів

За добу захисники України знищили 1100 російських окупантів

Впродовж доби українські захисники зменшили російську армію на 1100 солдатів, 42 артилерійські системи, 6 одиниць спецтехніки та 3 танки. Загальні бойові втрати армії РФ  орієнтовно склали близько 580 590 чоловік особового складу.

Про це повідомив Генштаб. 

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 02.08.24 орієнтовно склали:

  • особового складу ‒ близько 580 590 (+1100) осіб,
  • танків ‒ 8402 (+3) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 16211 (+8) од,
  • артилерійських систем –  16161 (+42) од,
  • РСЗВ – 1134 (+2) од,
  • засоби ППО ‒ 907 (+0) од,
  • літаків – 363 (+0) од,
  • гелікоптерів – 326 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 13005 (+37),
  • крилаті ракети ‒ 2407 (+0),
  • кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
  • підводні човни ‒ 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 21872 (+56) од,
  • спеціальна техніка ‒ 2719 (+6).
Втрати російських військ
Фото: Генштаб
Втрати російських військ

Дані уточнюються.

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#ЗСУ #Генштаб #втрати #окупанти
Ольга Романова
редактор
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