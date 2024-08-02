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За добу захисники України знищили 1100 російських окупантів

Впродовж доби українські захисники зменшили російську армію на 1100 солдатів, 42 артилерійські системи, 6 одиниць спецтехніки та 3 танки. Загальні бойові втрати армії РФ орієнтовно склали близько 580 590 чоловік особового складу. Про це повідомив Генштаб. Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 02.08.24 орієнтовно склали: особового складу ‒ близько 580 590 (+1100) осіб,

танків ‒ 8402 (+3) од,

бойових броньованих машин ‒ 16211 (+8) од,

артилерійських систем – 16161 (+42) од,

РСЗВ – 1134 (+2) од,

засоби ППО ‒ 907 (+0) од,

літаків – 363 (+0) од,

гелікоптерів – 326 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 13005 (+37),

крилаті ракети ‒ 2407 (+0),

кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,

підводні човни ‒ 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 21872 (+56) од,

спеціальна техніка ‒ 2719 (+6). Фото: Генштаб Втрати російських військ Дані уточнюються.

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Ольга Романова редактор