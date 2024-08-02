На Донеччині за добу окупанти 16 разів обстріляли населені пункти: пʼятеро людей поранено

За 1 серпня росіяни поранили 5 жителів Донеччини.

Про це повідомив очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

Всього за добу росіяни 16 разів обстріляли населені пункти Донеччини. З лінії фронту евакуйовано 515 людей, у тому числі 55 дітей.

Волноваський район. У Богоявленці Вугледарської громади поранено людину.



Покровський район. У Кураховому пошкоджено 12 багатоповерхівок, у Вовченці — приватний будинок. У Селидовому поранено людину, пошкоджено 6 приватних будинків і лінію електропередач. У Новогродівці пошкоджено 4 багатоповерхівки, 2 приватні будинки і адмінбудівлю. Обстріляні Гродівка і Малинівка.



Краматорський район. У Лимані пошкоджено 2 будинки, у Ставках — 4. В Іванопіллі Костянтинівської громади поранено людину, пошкоджено 3 будинки і лінію електропередач. В Іллінівці пошкоджено 3 об'єкти, у Берестку — 8.



Бахмутський район. У Часовоярській громаді пошкоджені 6 приватних будинків, багатоповерхівка і нежитлове приміщення. У Торецьку пошкоджено будинок. У Сіверську зруйновано адмінбудівлю, у Серебрянці пошкоджено будинок.