На Донеччині за добу окупанти 16 разів обстріляли населені пункти: пʼятеро людей поранено
За 1 серпня росіяни поранили 5 жителів Донеччини.
Про це повідомив очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.
Всього за добу росіяни 16 разів обстріляли населені пункти Донеччини. З лінії фронту евакуйовано 515 людей, у тому числі 55 дітей.
Волноваський район. У Богоявленці Вугледарської громади поранено людину.
Покровський район. У Кураховому пошкоджено 12 багатоповерхівок, у Вовченці — приватний будинок. У Селидовому поранено людину, пошкоджено 6 приватних будинків і лінію електропередач. У Новогродівці пошкоджено 4 багатоповерхівки, 2 приватні будинки і адмінбудівлю. Обстріляні Гродівка і Малинівка.
Краматорський район. У Лимані пошкоджено 2 будинки, у Ставках — 4. В Іванопіллі Костянтинівської громади поранено людину, пошкоджено 3 будинки і лінію електропередач. В Іллінівці пошкоджено 3 об'єкти, у Берестку — 8.
Бахмутський район. У Часовоярській громаді пошкоджені 6 приватних будинків, багатоповерхівка і нежитлове приміщення. У Торецьку пошкоджено будинок. У Сіверську зруйновано адмінбудівлю, у Серебрянці пошкоджено будинок.