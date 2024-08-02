Рус
  • Головна
  • Кабмін спростив будівництво артезіанських свердловин на Донеччині
Ольга Романова
редактор
13:56, Сьогодні
Надійне джерело

Кабмін спростив будівництво артезіанських свердловин на Донеччині

Кабмін спростив будівництво артезіанських свердловин на Донеччині

Уряд спростив будівництво артезіанських свердловин на Донеччині.

Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль. 

“Маємо важливе рішення на покращення водопостачання наших громад. Цього місяця були на Донеччині й багато говорили з людьми про цю проблематику. Сьогодні затверджуємо постанову про максимальне спрощення дозвільних процедур та скорочення термінів реалізації проєктів з будівництва нових артезіанських свердловин у Донецькій області”, – зазначив прем’єр.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію
#Донеччина #Шмигаль #Кабмін #артезіанськісвердловини
Ольга Романова
редактор
0,0
Оцініть першим
Авторизуйтесь, щоб оцінити
Авторизуйтесь, щоб оцінити
Останні новини
Оголошення
live comments feed...