Кабмін спростив будівництво артезіанських свердловин на Донеччині

Уряд спростив будівництво артезіанських свердловин на Донеччині.

Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

“Маємо важливе рішення на покращення водопостачання наших громад. Цього місяця були на Донеччині й багато говорили з людьми про цю проблематику. Сьогодні затверджуємо постанову про максимальне спрощення дозвільних процедур та скорочення термінів реалізації проєктів з будівництва нових артезіанських свердловин у Донецькій області”, – зазначив прем’єр.