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Кабмін спростив будівництво артезіанських свердловин на Донеччині
Уряд спростив будівництво артезіанських свердловин на Донеччині.
Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.
“Маємо важливе рішення на покращення водопостачання наших громад. Цього місяця були на Донеччині й багато говорили з людьми про цю проблематику. Сьогодні затверджуємо постанову про максимальне спрощення дозвільних процедур та скорочення термінів реалізації проєктів з будівництва нових артезіанських свердловин у Донецькій області”, – зазначив прем’єр.
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