Аналітики ISW пояснили причини активного просування росіян на Донеччині

Активне просування російських військ у Донецькій області відбувається через особливості рельєфу місцевості та недостатню укомплектованість бригад ЗСУ.

Як передає Укрінформ, про це повідомляється на сайті ISW.

"Російські війська продовжують повільно, стабільно просуватися на Покровському напрямку (на захід від Авдіївки) значною мірою завдяки нестачі в українських військ особового складу та місцевості в районі безпосередньо на північний захід від Авдіївки", - йдеться у повідомленні.

Втім російське просування, ймовірно, сповільниться далі, оскільки війська РФ просуваються до лінії більших та більш урбанізованих поселень.

У звіті ISW також зазначається, що армія РФ намагається поступово здобути тактичні переваги на північний захід від Авдіївки, аби досягти обмеженого тактичного оточення українських сил на схід від траси Т0511 (О0544) Очеретине - Гродівка - Мирноград та на лівому березі річки Вовча.

"Оприлюднені 1 серпня геолокаційні кадри демонструють, що російські війська просунулися далі в межах Веселого у напрямку траси Т0511. Найвіддаленіше підтверджене російське просування було зафіксоване приблизно у 3,5 кілометра від околиць селища Гродівка", - йдеться у звіті.