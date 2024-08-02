СБУ оголосила підозру керівнику окупаційної митниці на Донеччині

Служба безпеки України зібрала доказову базу на колаборанта, керівника окупаційної митниці на Донеччині Володимира Боєнка.

Як ідеться на сайті спецслужби, він забезпечує перекидання військової техніки, артозброєння та боєприпасів із Росії на східний фронт України.

Боєнко передав окупантам колишні склади та ангари Донецької митниці загальною площею у тисячі квадратних метрів. Їх росіяни використовують як транзитні логістичні центри для подальшого переправлення озброєнь, зокрема, важкої бронетехніки, на передову.

До окупації колаборант був заступником начальника східного регіонального управління Державної митної служби України. У квітні 2014 року посадовець пішов на співпрацю з підконтрольними Росії терористами, а згодом отримав "призначення" до місцевої окупаційної адміністрації.

СБу повідомила, що Боєнко тривалий час займався вивезенням до РФ агропромислової, вугільної та металургійної продукції.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки заочно повідомили Боєнку про підозру за ч. 5 ст. 111-1 Кримінального кодексу України (колабораційна діяльність).