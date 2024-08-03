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  • Унаслідок удару ЗСУ в Криму затонув російський підводний човен та пошкоджено комплекс С-400
Роман Лазоренко
Головний редактор сайту
18:18, Сьогодні
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Унаслідок удару ЗСУ в Криму затонув російський підводний човен та пошкоджено комплекс С-400

Унаслідок удару ЗСУ в Криму затонув російський підводний човен та пошкоджено комплекс С-400

Сили оборони України завдали ударів по підводному човну та зенітному ракетному комплексу С-400 ворога, розташованими в окупованому Криму. 

Про це повідомили у Генштабі ЗСУ.

“Так, за підтвердженою інформацією вчора підрозділами ракетних військ, у взаємодії з підрозділами Військово-Морських Сил Збройних Сил України суттєво пошкоджено 4 пускові установки ЗРК “Тріумф””, ‒ йдеться у повідомленні.

Також в порту Севастополя успішно уражено підводний човен чорноморського флоту РФ "Ростов-на-Дону". Унаслідок влучання човен затонув на місці.

Підводний човен Б-237 "Ростов-на-Дону" (за класифікацією НАТО — клас Kilo) є одним з чотирьох підводних човнів класу "Kilo", здатних застосовувати ракети "Калібр".

“Ростов-на-Дону" був введений в експлуатацію 26 грудня 2014 року. 13 вересня 2023 року внаслідок української ракетної атаки судно зазнало суттєвих ушкоджень. 

Надалі здійснювався його ремонт та відбувалися випробування в акваторії Севастопольської гавані. Вартість підводного човна оцінюється у 300 мільйонів доларів.

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#ЗСУ #Генштаб #Крим #підводнийчовен #С-400 #знищення
Роман Лазоренко
Головний редактор сайту
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