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Роман Лазоренко
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22:43, Вчора

Є перше золото на Олімпіаді-2024: збірна України перемогла у фіналі командного фехтування на шаблі

Є перше золото на Олімпіаді-2024: збірна України перемогла у фіналі командного фехтування на шаблі

Збірна України з фехтування виграла перше золото нашої команди на Олімпійських іграх у Парижі-2024.

Збірна України з фехтування радіє перемозі у фіналі Олімпіади-2024.
Фото: EPA/UPG
Збірна України з фехтування радіє перемозі у фіналі Олімпіади-2024.

Про це повідомило Суспільне спорт.

У фінальному протистоянні Україна виявилася сильнішою за команду Південної Кореї – 45:42.

Ольга Харлан (праворуч) у фіналі змагань з командного фехтування на Олімпіаді-2024.
Фото: EPA/UPG
Ольга Харлан (праворуч) у фіналі змагань з командного фехтування на Олімпіаді-2024.
Фінальний поєдинок у жіночому командному фехтуванні на шаблі на Олімпіаді-2024.
Фото: EPA/UPG
Фінальний поєдинок у жіночому командному фехтуванні на шаблі на Олімпіаді-2024.

На старті сутички Ольга Харлан перемогла у своєму двобої. Після цього південнокорейські фехтувальниці відігралися й вийшли вперед. Потім Ольга знову відіграла відставання. Наступні сутички проходили без явної переваги однієї з команд. У фінальній частині протистояння Україна поступалася. На фінальний бій вийшла Ольга Харлан і забезпечила національній збірній перемогу!

Ольга Харлан змагається у фіналі командного фехтування на шаблі на Олімпіаді.
Фото: EPA/UPG
Ольга Харлан змагається у фіналі командного фехтування на шаблі на Олімпіаді.
Ольга Харлан у фіналі командного фехтування на шаблі на Олімпіаді.
Фото: EPA/UPG
Ольга Харлан у фіналі командного фехтування на шаблі на Олімпіаді.
Ольга Харлан під час фінальної сутички у командному фехтуванні на шаблі на Олімпіаді-2024.
Фото: EPA/UPG
Ольга Харлан під час фінальної сутички у командному фехтуванні на шаблі на Олімпіаді-2024.

Україна завоювала друге золото у жіночому командному фехтуванні на шаблі в історії. Уперше українки перемогли у цій дисципліні на Іграх у Пекіні-2008. 

Лідерка збірної України Ольга Харлан записала до свого активу рекордну шосту медаль Олімпіади випередивши плавчиню Яну Клочкову. У доробку української фехтувальниці 2 золота, 1 срібло та дві бронзи.

Ольга Харлан з прапором України після перемоги у фіналі Олімпіади-2024.
Фото: EPA/UPG
Ольга Харлан з прапором України після перемоги у фіналі Олімпіади-2024.
Збірна України з фехтування після перемоги у фіналі.
Фото: EPA/UPG
Збірна України з фехтування після перемоги у фіналі.
Ольга Харлан після перемоги у фіналі Олімпійських ігор-2024.
Фото: EPA/UPG
Ольга Харлан після перемоги у фіналі Олімпійських ігор-2024.
Ольга Харлан після перемоги у фіналі Олімпійських ігор-2024.
Фото: EPA/UPG
Ольга Харлан після перемоги у фіналі Олімпійських ігор-2024.
Золоті медалістки Аліна Комащук, Олена Кравацька, Ольга Харлан та Юлія Бакастова під час церемонії нагородження учасників
Фото: EPA/UPG
Золоті медалістки Аліна Комащук, Олена Кравацька, Ольга Харлан та Юлія Бакастова під час церемонії нагородження учасників
Золоті медалістки Аліна Комащук, Олена Кравацька, Ольга Харлан та Юлія Бакастова під час церемонії нагородження учасників
Фото: EPA/UPG
Золоті медалістки Аліна Комащук, Олена Кравацька, Ольга Харлан та Юлія Бакастова під час церемонії нагородження учасників

Станом на зараз Україна на Олімпіаді в Парижі здобула 3 медалі: золото у командному фехтуванні, срібло Сергія Куліша у стрільбі та бронзу Ольги Харлан в індивідуальному фехтуванні на шаблі. 

Нагадаємо, Олімпіада в Парижі триватиме до 11 серпня.

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#Олімпіада-2024 #медаль #збірнаУкраїни
Роман Лазоренко
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