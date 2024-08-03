Є перше золото на Олімпіаді-2024: збірна України перемогла у фіналі командного фехтування на шаблі

Збірна України з фехтування виграла перше золото нашої команди на Олімпійських іграх у Парижі-2024.

Фото: EPA/UPG Збірна України з фехтування радіє перемозі у фіналі Олімпіади-2024.

Про це повідомило Суспільне спорт.

У фінальному протистоянні Україна виявилася сильнішою за команду Південної Кореї – 45:42.

Фото: EPA/UPG Ольга Харлан (праворуч) у фіналі змагань з командного фехтування на Олімпіаді-2024.

Фото: EPA/UPG Фінальний поєдинок у жіночому командному фехтуванні на шаблі на Олімпіаді-2024.

На старті сутички Ольга Харлан перемогла у своєму двобої. Після цього південнокорейські фехтувальниці відігралися й вийшли вперед. Потім Ольга знову відіграла відставання. Наступні сутички проходили без явної переваги однієї з команд. У фінальній частині протистояння Україна поступалася. На фінальний бій вийшла Ольга Харлан і забезпечила національній збірній перемогу!

Фото: EPA/UPG Ольга Харлан змагається у фіналі командного фехтування на шаблі на Олімпіаді.

Фото: EPA/UPG Ольга Харлан у фіналі командного фехтування на шаблі на Олімпіаді.

Фото: EPA/UPG Ольга Харлан під час фінальної сутички у командному фехтуванні на шаблі на Олімпіаді-2024.

Україна завоювала друге золото у жіночому командному фехтуванні на шаблі в історії. Уперше українки перемогли у цій дисципліні на Іграх у Пекіні-2008.

Лідерка збірної України Ольга Харлан записала до свого активу рекордну шосту медаль Олімпіади випередивши плавчиню Яну Клочкову. У доробку української фехтувальниці 2 золота, 1 срібло та дві бронзи.

Фото: EPA/UPG Ольга Харлан з прапором України після перемоги у фіналі Олімпіади-2024.

Фото: EPA/UPG Збірна України з фехтування після перемоги у фіналі.

Фото: EPA/UPG Ольга Харлан після перемоги у фіналі Олімпійських ігор-2024.

Фото: EPA/UPG Ольга Харлан після перемоги у фіналі Олімпійських ігор-2024.

Фото: EPA/UPG Золоті медалістки Аліна Комащук, Олена Кравацька, Ольга Харлан та Юлія Бакастова під час церемонії нагородження учасників

Фото: EPA/UPG Золоті медалістки Аліна Комащук, Олена Кравацька, Ольга Харлан та Юлія Бакастова під час церемонії нагородження учасників

Станом на зараз Україна на Олімпіаді в Парижі здобула 3 медалі: золото у командному фехтуванні, срібло Сергія Куліша у стрільбі та бронзу Ольги Харлан в індивідуальному фехтуванні на шаблі.

Нагадаємо, Олімпіада в Парижі триватиме до 11 серпня.