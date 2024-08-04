Надійне джерело

За добу захисники України знищили 1150 російських окупантів

За добу російська армія зменшилася на 1150 військових, також серед втрат ворога 5 танків, 59 артсистем та 3 засоби ППО. Про це пише Генштаб. Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 04.08.24 орієнтовно склали: особового складу ‒ близько 582910 (+1150) осіб,

танків ‒ 8411 (+5) од,

бойових броньованих машин ‒ 16255 (+17) од,

артилерійських систем – 16276 (+59) од,

РСЗВ – 1138 (+3) од,

засоби ППО ‒ 911 (+3) од,

літаків – 363 (+0) од,

гелікоптерів – 326 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 13103 (+41),

крилаті ракети ‒ 2412 (+2),

кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,

підводні човни - 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 22006 (+80) од,

спеціальна техніка ‒ 2734 (+11) Дані уточнюються.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію

Ольга Романова редактор