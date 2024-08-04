На Донеччині за добу окупанти 27 разів обстріляли населені пункти: одна людина загинула, чотири поранено

За 3 серпня росіяни вбили 1 жителя Донеччини — у Покровську. Ще 4 людини в області за добу дістали поранення.

Про це повідомив очільник Луганської ОВА Вадим Філашкін.

Всього за добу росіяни 27 разів обстріляли населені пункти Донеччини. З лінії фронту евакуйовано 123 людини, у тому числі 8 дітей.

Покровський район. У Курахівці пошкоджено 8 приватних будинків, багатоповерхівку та промзону. В Українську Селидівської ТГ пошкоджено будинок. У Новоекономічному Гродівської ТГ пошкоджено 3 будинки. У Новогродівці зруйновано 4 гаражі. У Покровську 1 людина загинула і 2 поранено, зруйновано 2 будинки і промислову будівлю, пошкоджено 21 приватний будинок і багатоповерхівку. У Мирнограді поранено людину.



Краматорський район. У Костянтинівці пошкоджені 2 приватні будинки, лінія електропередач та будівля підприємства. В Іллінівській ТГ пошкоджені 6 об'єктів: 4 у Плещіївці, 1 у Старій Миколаївці та Катеринівці.



Бахмутський район. У Торецьку поранено людину, пошкоджено будинок. У Часовоярській ТГ пошкоджені 6 приватних будинків, багатоповерхівка і промислова будівля. У Сіверську 3 будинки зруйновано і 2 пошкоджено.