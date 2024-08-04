Завтра тимчасово буде припинено подачу води до Слов'янська, Краматорська, Дружківки та Костянтинівки

У понеділок, 5 серпня, з 7:00 буде тимчасово припинена подача води до Слов'янська, Краматорська, Дружківки та Костянтинівки.

Про це повідомив очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.



Фахівці розпочнуть ремонт на дільниці від 2-го до 3-го підйому Другого Донецького водогону. Коли роботи будуть завершені, водопостачання буде відновлення в повному обсязі.



Зробіть запаси води на час відключення.