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Ольга Романова
редактор
11:15, Сьогодні
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Завтра тимчасово буде припинено подачу води до Слов'янська, Краматорська, Дружківки та Костянтинівки

Завтра тимчасово буде припинено подачу води до Слов'янська, Краматорська, Дружківки та Костянтинівки

У понеділок, 5 серпня, з 7:00 буде тимчасово припинена подача води до Слов'янська, Краматорська, Дружківки та Костянтинівки.

Про це повідомив очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

Фахівці розпочнуть ремонт на дільниці від 2-го до 3-го підйому Другого Донецького водогону. Коли роботи будуть завершені, водопостачання буде відновлення в повному обсязі.

Зробіть запаси води на час відключення.

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#Донеччина #вода #Краматорськ #Слов'янськ #Дружківка #Костянтинівка
Ольга Романова
редактор
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