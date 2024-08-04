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Завтра тимчасово буде припинено подачу води до Слов'янська, Краматорська, Дружківки та Костянтинівки
У понеділок, 5 серпня, з 7:00 буде тимчасово припинена подача води до Слов'янська, Краматорська, Дружківки та Костянтинівки.
Про це повідомив очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.
Фахівці розпочнуть ремонт на дільниці від 2-го до 3-го підйому Другого Донецького водогону. Коли роботи будуть завершені, водопостачання буде відновлення в повному обсязі.
Зробіть запаси води на час відключення.
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