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  • У Донецьку та Макіївці прогриміли потужні вибухи, - ВІДЕО
Ольга Романова
редактор
18:32, Сьогодні
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У Донецьку та Макіївці прогриміли потужні вибухи, - ВІДЕО

У Донецьку та Макіївці прогриміли потужні вибухи, - ВІДЕО

Російські ЗМІ та соцмережі повідомили про вибухи в тимчасово окупованих Донецьку та Макіївці.

«Потужні вибухи пролунали в Донецьку та Макіївці, працює система протиповітряної оборони», — написало російське пропагандистське агентство ТАСС.

У соцмережах окупантів публікують фото та відео стовпів диму та слідів ракет у Макіївці.

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#Донецьк #Макїївка #вибухи
Ольга Романова
редактор
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