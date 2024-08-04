У Донецьку та Макіївці прогриміли потужні вибухи, - ВІДЕО

Російські ЗМІ та соцмережі повідомили про вибухи в тимчасово окупованих Донецьку та Макіївці.

«Потужні вибухи пролунали в Донецьку та Макіївці, працює система протиповітряної оборони», — написало російське пропагандистське агентство ТАСС.

У соцмережах окупантів публікують фото та відео стовпів диму та слідів ракет у Макіївці.