18:32, Сьогодні
Надійне джерело
У Донецьку та Макіївці прогриміли потужні вибухи, - ВІДЕО
Російські ЗМІ та соцмережі повідомили про вибухи в тимчасово окупованих Донецьку та Макіївці.
«Потужні вибухи пролунали в Донецьку та Макіївці, працює система протиповітряної оборони», — написало російське пропагандистське агентство ТАСС.
У соцмережах окупантів публікують фото та відео стовпів диму та слідів ракет у Макіївці.
Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію
Останні новини
ТОП новини
На Донеччині за добу окупанти 23 рази обстріляли населені пункти: пʼятеро людиней загинули, 15 поранено
Оголошення
16:45, 24 липня
11:28, 28 липня
live comments feed...