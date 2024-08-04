«Шахтар» на старті чемпіонату розгромив «Ворсклу»: дивитися голи-шедеври Матвієнка, - ФОТО, ВІДЕО

На першу гру нового сезону головний тренер «гірників» Маріно Пушич обрав такий склад: у воротах – Різник, на флангах оборони вийшли Конопля та Педро Енріке, у центрі оборони – Бондар і Матвієнко, у середній лінії діяли Марлон Гомес, Бондаренко та Судаков, на позиціях вінгерів грали Кевін і Зубков, а на вістрі атаки – Траоре, повідомляє пресслужба донецького клубу.



Гол-красень Матвієнка та влучний удар Зубкова до перерви



«Оранжево-чорні» почали поєдинок без тривалої розвідки й уже на 8-й хвилині забили перший гол сезону: Марлон Гомес у центрі поля віддав на Миколу Матвієнка, а капітан фантастичним пострілом метрів з 30 вколотив м’яч від лівої штанги у ворота господарів – 0:1.

Донеччани продовжували контролювати гру, а спроби полтавців відігратися гасили високим пресингом. Більшу частину тайму суперники провели в намаганнях призвичаїтися до важкого слизького газону, а велика кількість єдиноборств вилилася у чотири жовті картки – по дві на команду.

Проте більш активні підопічні Маріно Пушича знайшли свій момент і на 31-й хвилині подвоїли перевагу: Судаков класно пасом заграв на лівому фланзі штрафного Кевіна, той притримав м’яч та навісив у район одинадцяти метрів, а Олександр Зубков головою вразив ціль – 0:2.

Ще до перерви зробити рахунок великим міг Судаков, але його небезпечний удар блокували захисники «Ворскли».



Голи Судакова, Матвієнка й Сікана забезпечили розгром



У дебюті другої половини команди обмінялися гострими моментами: Чорноморець головою пробив у поперечину, а Кевін з лівого краю штрафного майданчика не поцілив у дальній кут. Другий спалах активності прийшовся на середину тайму та видався вже результативним. І якщо гравець полтавців Крупський не зумів замкнути флангову подачу партнера, то «гірники» своїми шансами скористалися.

На 67-й хвилині Егіналду заробив пенальті, який Георгій Судаков реалізував чітким ударом у лівий нижній кут – 0:3. А вже за хвилину дубль оформив Микола Матвієнко: він перехопив пас суперника в чужому карному та пробив над голкіпером – 0:4.

У цей час тренерський штаб «Шахтаря» провів дві хвилі замін, спочатку випустивши Егіналду та Криськіва, а трохи згодом – Степаненка, Педріньйо та Сікана. «Оранжево-чорні» не збиралися зупинятися на досягнутому, і якщо постріл Судакова здалеку прийшовся в штангу, то на 88-й хвилині було встановлено остаточний результат:

Данило Сікан віддав праворуч на Педріньйо, отримав пас у відповідь та з центру штрафного ударом у дальній кут не залишив шансів воротареві.



5:0 – «Шахтар» розпочинає сезон з упевненої перемоги над «Ворсклою».



У наступному турі УПЛ 11 серпня команда Маріно Пушича прийматиме «Полісся». Гра відбудеться на київському стадіоні «Лівий берег» та розпочнеться о 18:00.



«Ворскла» (Полтава) – «Шахтар» (Донецьк) – 0:5 (0:2)



Полтава, «Ворскла» ім. О. Бутовського, 2 632 глядачі



Голи: 0:1 Матвієнко (8), 0:2 Зубков (31), 0:3 Судаков (67, пен.), 0:4 Матвієнко (68), 0:5 Сікан (88)



«Шахтар»: Різник, Конопля, Бондар, Матвієнко (к), Педро Енріке, Марлон Гомес (Криськів, 64), Бондаренко (Степаненко, 73), Судаков, Зубков (Сікан, 73), Кевін (Педріньйо, 73), Траоре (Егіналду, 64)