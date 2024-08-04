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На Донеччині прикордонники знищили російську 122-мм гаубицю Д-30, - ВІДЕО
Прикордонники бригади «Помста» знайшли та знищили FPV-дронами ворожу 122-мм гаубицю Д-30, приховану поміж зруйнованих будинків в районі Сіверська.
Про це повідомляє Державна прикордонна служба України.
Аеророзвідники помітили приховану поміж зруйнованих будинків 122-мм гаубицю Д-30 та передали ціль для ураження операторам ударних дронів.
Результат спільної справи екіпажів БпЛА – знищена ворожа артилерійська система.
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