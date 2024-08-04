Справжні пси війни йдуть по душу окупантів: на Донеччині ЗСУ проводять випробування бойвого робота-собаки, - ФОТО, ВІДЕО

Воїни підрозділу Kurt & company з 28-ої бригади проводять в районі Торецька наземні випробування бойового робота-собаки.

Про це повідомив військовий оглядач Андрій Цаплієнко.

"Від Списів та Луків багато поколінь тому, ми переходимо до Зброї зі штучним інтелектом!!!!Kurt and Company вже тестуємо ,незабаром влаштуємо "Пекло" для не проханих гостей!

'Місто Торецьк!!!! "KURT and COMPANY"28 Ombr, тримається місто як і вся Україна!!! пси війни все ближче до Русні), - написали воїни Kurt & company в повідомлені.