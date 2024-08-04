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  • Є друзе золото: українська стрибунка у висоту Ярослава Магучіх стала олімпійською чемпіонкою Ігор-2024
Роман Лазоренко
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22:38, Сьогодні

Є друзе золото: українська стрибунка у висоту Ярослава Магучіх стала олімпійською чемпіонкою Ігор-2024

Є друзе золото: українська стрибунка у висоту Ярослава Магучіх стала олімпійською чемпіонкою Ігор-2024

Українська стрибунка у висоту Ярослава Магучіх здобула золото Олімпійських ігор-2024 у Парижі.

Про це повідомило Суспільне спорт.

На старті фіналу Ярослава Магучіх упевнено подолала планку 1.91 метра. Потім вона так само спокійно перестрибнула 1.95 та 1.98 метра. Далі була висота 2.00 метра, і Ярослава з першої спроби взяла планку. 

До висоти 2.02 метра українка дійшла разом з австралійкою Ніколою Оліслагерс, але остання не змогла подолати цю планку з трьох спроб, тому Ярослава Магучіх стала олімпійською чемпіонкою Ігор-2024.

Ще одна українка Ірина Геращенко розділила третю сходинку з австралійкою Елеонор Паттерсон та завоювала бронзову медаль! Вони подолали стартові планки з першої спроби, тому випередили інших стрибунок, які теж зупинилися на 1.98 метра.

Ярослава здобула другу золоту медаль Олімпіади у Парижі для України, а Ірина – другу бронзову. Загалом в активі національної збірної 5 медалей: 2 золота, срібло й 2 бронзи.

Нагадаємо, 7 липня Ярослава Магучіх оновила світовий рекорд болгарки Стефки Костадінової (2.09 м, 1987 рік), подолавши планку висотою 2.10 метра. На Олімпійських іграх у Токіо Магучіх завоювала бронзу. Геращенко у Токіо-2020 фінішувала четвертою.

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#Олімпіада-2024 #медаль #Магучіх
Роман Лазоренко
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