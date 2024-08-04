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Роман Лазоренко
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23:06, Сьогодні
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Олімпіада-2024: українець Михайло Кохан виборов "бронзу" з метання молота

Олімпіада-2024: українець Михайло Кохан виборов "бронзу" з метання молота

"Бронзу" у чоловічих змаганнях із метання молота на Олімпіаді в Парижі виборов українець Михайло Кохан,

Повідомляє "24 канал".

Його найкращий показник - 79,39 м.

Кохан раніше ставав чемпіоном світу та Європи серед юнаків, на минулій Олімпіаді у Токіо він був близьким до нагороди, але у підсумку посів четверте місце. А у кваліфікації на Іграх у Парижі спортсмен показав третій результат, закинувши молот на 77,42 метра, що дало йому можливість опинитися у 12-тці фіналістів змагання. 

Українця не вважали головним претендентом на перемогу - фаворитами були Ітан Катцберг (Канада) і Войцех Новицький (Польща).

Результати чоловічого фіналу з метання молоту на Олімпіаді-2024 мають такий вигляд:

  • Ітан Катцберг (Канада) – 84,12 метра;
  • Бенче Галас (Угорщина) – 79,97 метра;
  • Михайло Кохан (Україна) – 79,39 метра.

4 серпня Україна отримала ще дві медалі: стрибунка у висоту Ярослава Магучіх здобула золото, а Ірина Геращенко розділила третю сходинку з австралійкою Елеонор Паттерсон.

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#Олімпіада-2024 #медаль #Кохан
Роман Лазоренко
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