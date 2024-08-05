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За добу захисники України знищили 1180 російських окупантів

Російські окупаційні війська продовжують зазнавати втрат у загарбницькій війні проти України – лише за минулу добу Сили оборони знешкодили 1 180 окупантів, спалили 69 артилерійських систем та 31 ББМ. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ. Загальні бойові втрати росіян з 24.02.22 по 05.08.24 орієнтовно склали: особового складу – близько 584 090 (+1 180) осіб,

танків – 8 417 (+6) од,

бойових броньованих машин – 16 286 (+31) од,

артилерійських систем – 16 345 (+69) од,

РСЗВ – 1 138 (+0) од,

засобів ППО – 910 (+0) од,

літаків – 365 (+0) од,

гелікоптерів – 326 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 13 122 (+24) од,

крилатих ракет – 2 414 (+0) од,

кораблів/катерів – 28 (+0) од,

підводних човнів – 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 22 094 (+68) од,

спеціальної техніки – 2 737 (+3) од.

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Ольга Романова редактор