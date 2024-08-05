На Донеччині за добу окупанти 21 раз обстріляли населені пункти: одна людина загинула, три поранено

За 4 серпня росіяни вбили 1 жителя Донеччини — у Гродівці. Ще 3 людини в області за добу дістали поранення.

Про це повідомив очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

Всього за добу росіяни 21 раз обстріляли населені пункти Донеччини. З лінії фронту евакуйовано 256 людей, у тому числі 28 дітей.

Покровський район. У Курахівській громаді пошкоджено 6 будинків у Трудовому, лінію електропередач в Успенівці. В Українську Селидівської ТГ поранено людину, пошкоджено 6 будинків, адмінбудівлю і нежитлове приміщення. У Гродівці 1 людина загинула і 1 поранена.



Краматорський район. У Лимані пошкоджено адмінбудівлю і нежитлове приміщення. У Миколаївці Костянтинівської громади пошкоджено 5 приватних будинків.



Бахмутський район. У Часовоярській громаді пошкоджені 10 приватних будинків і багатоповерхівка.



