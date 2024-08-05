Рус
  • Головна
  • Стало відомо, як Пушич знайшов для Матвієнка нову мотивацію забивати голи
Ольга Романова
редактор
10:57, Сьогодні
Надійне джерело

Стало відомо, як Пушич знайшов для Матвієнка нову мотивацію забивати голи

Читать на русском
Стало відомо, як Пушич знайшов для Матвієнка нову мотивацію забивати голи

Головний тренер Шахтаря Маріно Пушич у коментарі для УПЛ ТВ розкрив секрет дубля захисника та капітана донецького клубу Миколи Матвієнка у матчі першого туру УПЛ проти Ворскли (5:0).

Повідомляє Терикон.

- Перед початком сезону ми з ним уклали парі. Я сказав йому: «Якщо забиваєш 5 або більше голів цього сезону – за мій рахунок чудова вечеря для тебе і твоєї дружини». Я дійсно радий, що він уже почав займатися тим, щоб перемогти мене у цьому протистоянні.

Я повністю задоволений тим, як відіграла наша лінія оборони, не лише Микола, а й інші наші захисники. Я персонально дуже щасливий за Миколу, тому що він чудовий гравець та чудова людина. Він є гравцем топ-рівня, який і довів сьогодні.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію
#Шахтар #Пушич #Матвієнко
Ольга Романова
редактор
0,0
Оцініть першим
Авторизуйтесь, щоб оцінити
Авторизуйтесь, щоб оцінити
Останні новини
Оголошення
live comments feed...