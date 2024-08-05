Стало відомо, як Пушич знайшов для Матвієнка нову мотивацію забивати голи

Головний тренер Шахтаря Маріно Пушич у коментарі для УПЛ ТВ розкрив секрет дубля захисника та капітана донецького клубу Миколи Матвієнка у матчі першого туру УПЛ проти Ворскли (5:0).

Повідомляє Терикон.

- Перед початком сезону ми з ним уклали парі. Я сказав йому: «Якщо забиваєш 5 або більше голів цього сезону – за мій рахунок чудова вечеря для тебе і твоєї дружини». Я дійсно радий, що він уже почав займатися тим, щоб перемогти мене у цьому протистоянні.

Я повністю задоволений тим, як відіграла наша лінія оборони, не лише Микола, а й інші наші захисники. Я персонально дуже щасливий за Миколу, тому що він чудовий гравець та чудова людина. Він є гравцем топ-рівня, який і довів сьогодні.