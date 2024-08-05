У Донецьку «Лада» збила пішохода та врізалась в дерево, - ФОТО

У суботу, 3 серпня, об 11:30 у Петрівському районі тимчасово окупованого Донецька 42-річний водій автомобіля ВАЗ-217030, керуючи авто з ознаками сп'яніння і без посвідчення водія, скоїв наїзд на 52-річного чоловіка, який перетинав проїжджу частину поза зоною дії пішохідного переходу.

Про це повідомляє так зване «мвд днр».

Після наїзду на пішохода автомобіль у некерованому стані продовжив рух та виїхав за межі проїжджої частини, де скоїв наїзд на дерево. Внаслідок ДТП пішохід та пасажир автомобіля ВАЗ отримали тілесні ушкодження.