Донеччина та Луганщина на останніх місцях в Україні за кількістю новонароджених

В Україні за перші шість місяців 2024 року народилися 87 655 дітей, а померли — 250 972 людей. Наразі на одного новонародженого громадянина припадає троє померлих. Про це свідчать дані аналітичного проєкту Опендатабот у понеділок, 5 серпня, повідомляє NV.

Показник народжуваності у 2024 році впав у півтора раза порівняно з періодом до повномасштабного вторгнення: у першій половині 2021-го народилися 132 595 українців.

Наразі найбільше новонароджених зареєстровано у таких регіонах:

Київ — 9 695 дітей;

Львівська область — 7 923;

Дніпропетровська область — 6 962.

Найменше дітей народжується у Херсонській(221 дитина за пів року) та Донецькій(702) областях. На Луганщині за пів року не зафіксовано жодної новонародженої дитини.

Фото: Опендатабот

Найбільше смертей фіксується у таких регіонах:

Дніпропетровська область — 26 374 людей за пів року;

Харківська — 17 999;

Київ — 17 449.

Фото: Опендатабот

За даними Опендатабот, наразі на одного народженого припадає троє померлих, тоді як у 2018−2020 роках на одну дитину припадало двоє померлих. Водночас показник 2024 року у 1,4 раза менший за кількість померлих у першій половині 2021 року(349 041 людина), коли був пік смертності через пандемію Covid-19.