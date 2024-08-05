Донеччина та Луганщина на останніх місцях в Україні за кількістю новонароджених
В Україні за перші шість місяців 2024 року народилися 87 655 дітей, а померли — 250 972 людей. Наразі на одного новонародженого громадянина припадає троє померлих.
Про це свідчать дані аналітичного проєкту Опендатабот у понеділок, 5 серпня, повідомляє NV.
Показник народжуваності у 2024 році впав у півтора раза порівняно з періодом до повномасштабного вторгнення: у першій половині 2021-го народилися 132 595 українців.
Наразі найбільше новонароджених зареєстровано у таких регіонах:
- Київ — 9 695 дітей;
- Львівська область — 7 923;
- Дніпропетровська область — 6 962.
Найменше дітей народжується у Херсонській(221 дитина за пів року) та Донецькій(702) областях. На Луганщині за пів року не зафіксовано жодної новонародженої дитини.
Найбільше смертей фіксується у таких регіонах:
- Дніпропетровська область — 26 374 людей за пів року;
- Харківська — 17 999;
- Київ — 17 449.
За даними Опендатабот, наразі на одного народженого припадає троє померлих, тоді як у 2018−2020 роках на одну дитину припадало двоє померлих. Водночас показник 2024 року у 1,4 раза менший за кількість померлих у першій половині 2021 року(349 041 людина), коли був пік смертності через пандемію Covid-19.