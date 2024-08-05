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  • У Донецьку «Ланос» врізався в електроопору: постраждало пʼятеро людей, - ФОТО
Ольга Романова
редактор
12:26, Сьогодні
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У Донецьку «Ланос» врізався в електроопору: постраждало пʼятеро людей, - ФОТО

У Донецьку «Ланос» врізався в електроопору: постраждало пʼятеро людей, - ФОТО

У суботу, 3 серпня о 22:20 у Ленінському районі тимчасово окупованого Донецька 22-річний водій автомобіля Daewoo Lanos, який, за попередніми даними, перебував за кермом у стані сп'яніння, не обрав безпечну швидкість руху, не врахував дорожню обстановку, втратив контроль над керуванням, виїхав за межі проїзної частини та скоїв наїзд на опору ЛЕП.

Про це повідомляє так зване «мвд днр».

У Донецьку «Ланос» врізався в електроопору: постраждало пʼятеро людей, - ФОТО, фото-1

Внаслідок ДТП водій та 4 пасажири автомобіля отримали травми та були доставлені до лікарні.

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#Донецьк #Ланос #ДТП
Ольга Романова
редактор
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