У Донецьку «Ланос» врізався в електроопору: постраждало пʼятеро людей, - ФОТО

У суботу, 3 серпня о 22:20 у Ленінському районі тимчасово окупованого Донецька 22-річний водій автомобіля Daewoo Lanos, який, за попередніми даними, перебував за кермом у стані сп'яніння, не обрав безпечну швидкість руху, не врахував дорожню обстановку, втратив контроль над керуванням, виїхав за межі проїзної частини та скоїв наїзд на опору ЛЕП.

Про це повідомляє так зване «мвд днр».

Внаслідок ДТП водій та 4 пасажири автомобіля отримали травми та були доставлені до лікарні.