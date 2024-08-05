Гімнаст Ілля Ковтун здобув для України "срібло" на Олімпіаді

Український гімнаст Ілля Ковтун отримав срібну медаль на Олімпійських іграх у вправах на паралельних брусах.

Про це пише УП, 20-річний мешканець Черкас заробив 15,500 бала.

Інший український гімнаст, Олег Верняєв, впав зі снаряда та втратив чимало балів – 13,300.

Золоту медаль отримав китайський гімнаст Цзоу Цзиньюань – він здобув 16,200 бали. Цзиньюань є олімпійським чемпіоном на паралельних брусах у Токіо-2020.

Бронзову нагороду здобув японець Шинносуке Ока, який є дворазовим олімпійським чемпіоном.