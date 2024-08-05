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  • Гімнаст Ілля Ковтун здобув для України "срібло" на Олімпіаді
Ольга Романова
редактор
12:56, Сьогодні
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Гімнаст Ілля Ковтун здобув для України "срібло" на Олімпіаді

Гімнаст Ілля Ковтун здобув для України "срібло" на Олімпіаді

Український гімнаст Ілля Ковтун отримав срібну медаль на Олімпійських іграх у вправах на паралельних брусах.

Про це пише УП, 20-річний мешканець Черкас заробив 15,500 бала.

Інший український гімнаст, Олег Верняєв, впав зі снаряда та втратив чимало балів – 13,300.

Золоту медаль отримав китайський гімнаст Цзоу Цзиньюань – він здобув 16,200 бали. Цзиньюань є олімпійським чемпіоном на паралельних брусах у Токіо-2020.

Бронзову нагороду здобув японець Шинносуке Ока, який є дворазовим олімпійським чемпіоном.

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#Олімпіада-2024 #медаль #Ковтун
Ольга Романова
редактор
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