Бутусов: Ворог зайшов у Торецьк та зачепився за околицю

Загрозлива обстановка у місті Торецьк на Донеччині.

Про це пише військовий оглядач Юрій Бутусов.

«Ворог зайшов у місто та зачепився за околицю, продовжує повільно, але постійно просування малими штурмовими групами. Їх бʼють, знищують, але у росіян резерви, і вони мають тактичну ініціативу, тож можуть концентрувати свої сили на окремих важливих ділянках і створювати там значну перевагу.

Кілька наших підрозділів 32-і механізованої бригади глибоко охоплені з флангів, несуть значні втрати. Ворог атакує з кількох напрямків. Росіяни також несуть великі втрати, але у них більше поповнень, плюс велика кількість дронів та артилерії. Наші воїни тримають позиції навіть у такій важкій обстановці, але потрібні рішення командування.

Командування ОТУ (полковник Ледовой) не ухвалює необхідних рішень і не бере на себе відповідальність. Нема ні наказу на відхід, ні посилення резервами флангів.

До чого це призведе? Або до повної втрати боєздатності або до оточення, наслідок буде один - повна втрата позицій у Торецьку.

Ворога можливо зупинити - але для цього потрібно, щоб припинилась брехня у доповідях. Зупинити ворога - значить організувати обооону на надійному рубежі, з відкритими шляхами логістики. Інакше місто не втримати, це розуміють усі командири.

Якщо подивитись на карту Deep state, та на карту, яку склав Цензор.нет, очевидний загрозливий розвиток подій. Так само все це розуміє та бачить ворог», - підсумував Бутусов.