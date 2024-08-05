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  • Як танки «Abrams» знищують російських окупантів на Донеччині, - ВІДЕО
Ольга Романова
редактор
16:56, Сьогодні
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Як танки «Abrams» знищують російських окупантів на Донеччині, - ВІДЕО

Як танки «Abrams» знищують російських окупантів на Донеччині, - ВІДЕО

Танки M1A1SA «Abrams» 47-ої ОМБР ведуть бій в районі Покровська.

Відповідне відео оприлюднив військовий оглядач Андрій Цаплієнко.

Очевидно, що американські танки пройшли мінімальну модернізацію вже в Україні.  На них встановлений динамічний захист «Контакт-1».

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#Донеччина #ЗСУ #танкиАбрамс #окупанти
Ольга Романова
редактор
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