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Як танки «Abrams» знищують російських окупантів на Донеччині, - ВІДЕО
Танки M1A1SA «Abrams» 47-ої ОМБР ведуть бій в районі Покровська.
Відповідне відео оприлюднив військовий оглядач Андрій Цаплієнко.
Очевидно, що американські танки пройшли мінімальну модернізацію вже в Україні. На них встановлений динамічний захист «Контакт-1».
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