Українські десантники відбили російський штурм села Костянтинівка на Донеччині, - ФОТО, ВІДЕО

Українські десантники відбили російський штурм села Костянтинівка на Донеччині.

У 79-й окремій десантно-штурмовій бригаді розповіли, що окупанти для штурму залучили бронетранспортери з танками, повідомляє Мілітарний.

На курахівському напрямку російське командування вже тривалий час намагається захопити село Костянтинівка та Парасковіївка.

Нещодавня атака окупантів була на позиції десантників та 471-го окремого піхотного батальйону.

За пересування російської бронегрупи весь час стежили українські розвідувальні безпілотники, які корегували вогонь по окупантах.

На оприлюдненому відео видно, що декільком гусеничним бронетранспортерам із десантом вдалося прорватися на околиці села Костянтинівка.

Російська бронетехніка з десантом під українським обстрілом на околицях села Костянтинівка. Серпень 2024. Україна. Кадр з відео 79-ї бригади ДШВ

Російська бронетехніка з десантом під українським обстрілом на околицях села Костянтинівка. Серпень, 2024. Україна. Кадр з відео 79-ї бригади ДШВ

Російський десант намагався висадитися біля зруйнованих будинків, проте українські удари змусили окупантів розвернутися та залишити село.

Також у цьому районі українським військовим вдалося підбити один танк та три бронемашини.

«Втрати ворога — 1 танк та три бронемашини. За вцілілою російською піхотою оголосили «сафарі» наші пілоти дронів зі скидами», — розповіли десантники.

Знешкоджена російська бронетехніка на курахівському напрямку. Серпень, 2024. Україна. Кадр з відео 79-ї бригади ДШВ

Українським операторам ударних безпілотників вдалося ліквідувати вісьмох окупантів та ще стільки ж поранити.

Російське командування вже тривалий час намагається захопити позиції 79-ї окремої десантно-штурмової бригади біля сіл Костянтинівка та Парасковіївка.

Села Костянтинівка та Парасковіївка на курахівському напрямку на мапі Deepstate станом на початок серпня 2024 року

Села Костянтинівка та Парасковіївка на курахівському напрямку на мапі Deepstate станом на початок серпня 2024 року