Прийнято рішень про примусову евакуацію дітей з міст Селидове та Новогродівка та двух районів Донеччини

Відповідне рішення погодили члени Координаційного штабу з питань проведення обов’язкової евакуації населення в умовах воєнного стану на засіданні під головуванням Віцепрем’єр-міністра Ірини Верещук.

Учасники Коордштабу одноголосно підтримали проведення обов’язкової евакуації у примусовий спосіб дітей з їхніми батьками або іншими законними представниками з окремих населених пунктів Донецької області, повідомляє Мінреінтеграції.

Йдеться про евакуацію із населених пунктів Покровського і Краматорського районів Донецької області до безпечних регіонів. Зокрема з міст Селидове та Новогродівка.

Таку евакуацію планують провести протягом 60 діб. Для здійснення евакуації розгорнуто приймальний пункт.

У більш безпечних регіонах евакуйовані діти разом із супроводжуючими особами будуть забезпечені безкоштовним прихистком, гуманітарною допомогою, психологічною підтримкою тощо.

Зауважимо, що евакуація здійснюється безкоштовно. Для попереднього запису необхідно зателефонувати на гарячу лінію Донецької ОВА з питань проведення евакуації за номером: 0 800 408 911.

Також про бажання евакуюватися можна повідомити на гарячу лінію Мінреінтеграції 1548 або написати нам у месенджери WhatsApp/Telegram/Viber на номер: (096) 078-84-33.