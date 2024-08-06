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  • Захисники України з початку російського вторгнення знищили понад 585 тисяч окупантів
Ольга Романова
редактор
09:49, Сьогодні
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Захисники України з початку російського вторгнення знищили понад 585 тисяч окупантів

Захисники України з початку російського вторгнення знищили понад 585 тисяч окупантів

Упродовж доби українські захисники ліквідували 1050 окупантів, 4 танки та 39 артилерійських систем ворога.

Про це повідомив Генштаб.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 06.08.24 орієнтовно склали:

  • особового складу ‒ близько 585 140 (+1050) осіб,
  • танків ‒ 8421 (+4) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 16294 (+8) од,
  • артилерійських систем –  16384 (+39) од,
  • РСЗВ – 1138 (+0) од,
  • засоби ППО ‒ 910 (+0) од,
  • літаків – 365 (+0) од,
  • гелікоптерів – 326 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 13158 (+36),
  • крилаті ракети ‒ 2420 (+6),
  • кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
  • підводні човни - 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 22148 (+54) од,
  • спеціальна техніка ‒ 2738 (+1).

Фото: Генштаб
Втрати російських військ
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#ЗСУ #Генштаб #втрати #окупанти
Ольга Романова
редактор
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