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Захисники України з початку російського вторгнення знищили понад 585 тисяч окупантів

Упродовж доби українські захисники ліквідували 1050 окупантів, 4 танки та 39 артилерійських систем ворога. Про це повідомив Генштаб. Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 06.08.24 орієнтовно склали: особового складу ‒ близько 585 140 (+1050) осіб,

танків ‒ 8421 (+4) од,

бойових броньованих машин ‒ 16294 (+8) од,

артилерійських систем – 16384 (+39) од,

РСЗВ – 1138 (+0) од,

засоби ППО ‒ 910 (+0) од,

літаків – 365 (+0) од,

гелікоптерів – 326 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 13158 (+36),

крилаті ракети ‒ 2420 (+6),

кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,

підводні човни - 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 22148 (+54) од,

спеціальна техніка ‒ 2738 (+1).

Фото: Генштаб Втрати російських військ

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Ольга Романова редактор