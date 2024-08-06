На Донеччині за добу окупанти 10 разів обстріляли населені пункти: одна людина загинула, вісім поранено

За 5 серпня росіяни вбили 1 жителя Донеччини — у Торецьку. Ще 2 людини в області за добу дістали поранення.

Про це повідомив очільник Донецької ОДА Вадим Філашкін.

Всього за добу росіяни 10 разів обстріляли населені пункти Донеччини. З лінії фронту евакуйовано 610 людей, у тому числі 64 дитини.

Покровський район. На Курахове росіяни скинули керовану авіабомбу — пошкоджено 10 будинків і підприємство. Під авіаудар потрапило Цукурине Селидівської громади — без постраждалих. У Миколаївці Новогродівської громади поранено 2 людини. Вже зранку ворог обстріляв Новоекономічне Гродівської громади — поранено 6 людей.



Краматорський район. У Лимані пошкоджено 5 крамниць, аптеку і 4 адмінбудівлі, у Зарічному пошкоджено будинок. В Іванопіллі Костянтинівської громади пошкоджено адмінбудівлю, промислову будівлю і гараж.



Бахмутський район. У Торецьку загинула людина, пошкоджено будинок. У Часовоярській громаді пошкоджені 5 приватних будинків і 3 нежитлові приміщення. У Серебрянці Сіверської громади пошкоджено будинок.



