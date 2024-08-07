Ситуація на фронті на ранок 7 серпня: протягом доби відбулося 136 бойових зіткнень

Розпочалась вісімсот дев’яносто шоста доба широкомасштабної збройної агресії російської федерації проти України.

Протягом минулої доби зафіксовано 136 бойових зіткнень. Найгарячіша ситуація залишається на Покровському напрямку, повідомляє Генштаб ЗСУ.

За уточненою інформацією, за вчора противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах два ракетних удари із застосуванням трьох ракет, а також 73 авіаудари, скинувши 97 КАБів. Крім цього, здійснив понад 4900 обстрілів, з них 79 - із реактивних систем залпового вогню.

Агресор завдавав авіаударів у районах населених пунктів, зокрема, Велика Рибиця, Басівка, Писарівка, Кияниця, Біловоди, Храпівщина, Юнаківка Сумської області; Вовчанськ, Глибоке, Петропавлівка, Вовчанські Хутори, Борова Харківської області; Торецьк, Катеринівка, Клебан-Бик, Дружба, Олександропіль, Новогродівка, Миколаївка, Журавка, Михайлівка, Скучне, Орлівка, Яснобродівка, Новодонецьке, Водяне, Павлівка, Новий Комар, Урожайне Донецької області; Залізничне Запорізької області.

Вчора авіація та ракетні війська і артилерія Сил оборони завдали 25 ударів по районах зосередження особового складу та ОВТ противника, а також уразили чотири пункти управління, два засоби ППО, чотири артилерійських засоби та склад ПММ.

На Харківському напрямку точилося дев’ять боїв. Сили оборони відбивали штурмові дії противника поблизу Липців, Тихого та Вовчанська.

На Куп’янському напрямку відбулося шість бойових зіткнень, зокрема, біля Синьківки, Колісниківки, Глушківки та Новоосинового.

На Лиманському напрямку ворог атакував 19 разів неподалік Макіївки, Невського, Тернів, Торського та Серебрянського лісу.

На Сіверському напрямку відбулося 21 бойове зіткнення. Українські захисники відбивали штурмові дії російських загарбників поблизу Білогорівки, Верхньокам’янського, Івано-Дар’ївки, Виїмки, Переїзного та Спірного.

На Краматорському напрямку точилося 10 боїв, зокрема, в районах Часового Яру та Іванівського.

На Торецькому напрямку росіяни атакували 18 разів неподалік Північного, Торецька та Нью-Йорка.

На Покровському напрямку наші захисники відбили 42 ворожі штурмові дії в районах населених пунктів Воздвиженка, Новоолександрівка, Желанне, Калинове, Олександрівка, Веселе, Іванівка, Калинівка, Скучне, Яснобродівка, Карлівка, Пантелеймонівка, Новожеланне та Межове. Найбільша концентрація атак була поблизу Іванівки та Желанного.

На Курахівському напрямку Сили оборони зупинили вісім атак біля Красногорівки та Костянтинівки, де противник намагався прорвати оборону наших військ.

На Времівському напрямку російські війська здійснили штурм позицій українських підрозділів поблизу Водяного.

На Придніпровському напрямку дві ворожі наступальні дії противника - не мали успіху.

На Гуляйпільському й Оріхівському напрямках обстановка без особливих змін. На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога - не виявлено.

На кордоні з Чернігівською та Сумською областями противник зберігає військову присутність, здійснює мінометні та артилерійські обстріли населених пунктів з території рф, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону України.

Водночас наші воїни продовжують активними діями завдавати окупаційним військам відчутних втрат в живій силі та техніці, виснажуючи ворога вздовж всієї лінії бойового зіткнення.











