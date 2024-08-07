За добу захисники України знищили 1230 російських окупантів

Загальні втрати військ країни-агресора Росії в Україні станом на середу, 7 серпня, становлять 586 370 солдатів. За добу армія РФ втратила приблизно 1230 військових. Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ. Окрім особового складу, російська армія втратила в Україні: особового складу — близько 586 370 ( +1230) осіб,

+1230) осіб, танків — 8429 ( +8) од,

+8) од, бойових броньованих машин — 16323 ( +29) од,

+29) од, артилерійських систем — 16451 ( +67) од,

+67) од, РСЗВ — 1138 ( +0) од,

+0) од, засобів ППО — 910 ( +0) од,

+0) од, літаків — 365 ( +0) од,

+0) од, гелікоптерів — 326 ( +0) од,

+0) од, БПЛА оперативно-тактичного рівня — 13212 ( +54),

+54), крилатих ракет — 2421 ( +1),

+1), кораблів /катерів — 28 ( +0) од,

+0) од, підводних човнів — 1 ( +0) од,

+0) од, автомобільної техніки та автоцистерн — 22226 ( +78) од,

+78) од, спеціальної техніки — 2759 ( +21).

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