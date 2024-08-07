09:31, Сьогодні
За добу захисники України знищили 1230 російських окупантів
Загальні втрати військ країни-агресора Росії в Україні станом на середу, 7 серпня, становлять 586 370 солдатів. За добу армія РФ втратила приблизно 1230 військових.
Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ.
Окрім особового складу, російська армія втратила в Україні:
- особового складу — близько 586 370(+1230) осіб,
- танків — 8429(+8) од,
- бойових броньованих машин — 16323(+29) од,
- артилерійських систем — 16451(+67) од,
- РСЗВ — 1138(+0) од,
- засобів ППО — 910(+0) од,
- літаків — 365(+0) од,
- гелікоптерів — 326(+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня — 13212(+54),
- крилатих ракет — 2421(+1),
- кораблів /катерів — 28(+0) од,
- підводних човнів — 1(+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн — 22226(+78) од,
- спеціальної техніки — 2759(+21).
Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію
Останні новини
Нарешті представлено довгоочікуваний Xiaomi Band 9
Новини компаній
13:00
Вчора
10:57
Вчора
ТОП новини
На Донеччині за добу окупанти 20 разів обстріляли населені пункти: одна людина загинула, чотири поранено
Оголошення
16:48, 24 липня
16:45, 24 липня
11:28, 28 липня
16:45, 24 липня
16:45, 24 липня
live comments feed...