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  • За добу захисники України знищили 1230 російських окупантів
Роман Лазоренко
Головний редактор сайту
09:31, Сьогодні

За добу захисники України знищили 1230 російських окупантів

За добу захисники України знищили 1230 російських окупантів

Загальні втрати військ країни-агресора Росії в Україні станом на середу, 7 серпня, становлять 586 370 солдатів. За добу армія РФ втратила приблизно 1230 військових.

Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ.

  Окрім особового складу, російська армія втратила в Україні:

  • особового складу — близько 586 370(+1230) осіб,
  • танків — 8429(+8) од,
  • бойових броньованих машин — 16323(+29) од,
  • артилерійських систем — 16451(+67) од,
  • РСЗВ — 1138(+0) од,
  • засобів ППО — 910(+0) од,
  • літаків — 365(+0) од,
  • гелікоптерів — 326(+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня — 13212(+54),
  • крилатих ракет — 2421(+1),
  • кораблів /катерів — 28(+0) од,
  • підводних човнів — 1(+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн — 22226(+78) од,
  • спеціальної техніки — 2759(+21).
За добу захисники України знищили 1230 російських окупантів, фото-1
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#ЗСУ #Генштаб #втрати #окупанти
Роман Лазоренко
Головний редактор сайту
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