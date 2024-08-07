На Донеччині за добу окупанти 20 разів обстріляли населені пункти: поранено 12 людей

За 6 серпня росіяни поранили 12 жителів Донеччини: 8 у Мирнограді, 2 у Торецьку, 1 в Українську і Марковому.

Про це повідомив очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

Всього за добу росіяни 20 разів обстріляли населені пункти Донеччини. З лінії фронту евакуйовано 625 людей, у тому числі 149 дітей.

Покровський район. Тричі росіяни обстріляли приватний сектор Курахового, в Успенівці під вогнем територія підприємства — без жертв. В Українську Селидівської ТГ поранено людину.



Краматорський район. У Костянтинівці пошкоджено будівлі двох підприємств; також у громаді поранено людину і пошкоджено будинок у Марковому, пошкоджено 2 будинки у Предтечиному, пошкоджено 4 будинки і 2 інфраструктурні об'єкти в Іванопіллі. В Іллінівській громаді пошкоджені 22 об'єкти.



Бахмутський район. У Торецьку поранено 2 людини, пошкоджено 2 багатоповерхівки. У Часовоярській громаді пошкоджені 4 приватні будинки і 2 багатоповерхівки. У Сіверську пошкоджено будинок.



