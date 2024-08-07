Дмитро Легкошкур служив командиром 2-го відділення 2-го стрілецького взводу 5-ї стрілецької роти 3-го стрілецького батальйону. Він трагічно загинув 13 травня 2024 року, виконуючи бойове завдання в районі населеного пункту Урожайне Донецької області.

Родина героя розмістила петицію і просить Президента України нагородити посмертно Дмитра званням Героя України.

Він захищав Маріуполь і геройські загинув. Родина просить нагородити Дмитра Легкошкура званням Героя України, фото-1

Дмитро Легкошкур народився в селищі Хороше. Закінчивши 9 класів вступив до Коледжу електрифікації та автоматизації сільського господарства, за професією технік-електрик.

В 2016 році пішов працювати на шахту. Він був прохідником шахти Степова.

В 2017 році - строкова служба.

11 березня 2022 року був мобілізований у склад Національної Гвардії України, військової частини 3052, що у Маріуполі. Став на захист міста.

Його дружина на сьомому місяці вагітності. Дмитро так і не дочекався появи первістка...

Підтримати петицію можна за посиланням.