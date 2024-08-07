Курська битва-2024: ЗСУ захопили 11 населенних пунктів та газовимірювальну станцію «Суджа» , - росЗМІ

Вже другу добу успішно розгорається несподіваний наступ ЗСУ у Курській області.

Наразі немає офіційної інформації Генштаб ЗСУ, але досить цікаві подробиці про ход українського натсупу повідомляє російський телеграм-канал «Два майора».

Протягом усієї ночі та ранку українські формування робили спроби щодо розширення підконтрольної їм частини Курської області. Судячи з останньої інформації, з початку наступу підрозділи ЗСУ зайняли кілька населених пунктів у регіоні.

На північно-західній ділянці противник трасою Рильськ — Суджа досяг околиць Леонідівки, в районі якої українські формування потрапили під вогонь російських військ і зазнавши втрат в живій силі та техніці.

Одночасно підрозділи ЗСУ від кордону Миколаєво-Дар'їно — Дар'їно — Нижній Клин просунулися на глибину понад три кілометри, встановивши контроль над Обухівською, Покровським, Товстим Лугом та Любимівкою.

Південно-східний противник захопив газовимірювальну станцію «Суджа», через яку здійснюється транзит газу до Європи через територію України. Сам об'єкт розташований в безпосередній близькості до однойменного пропускного пункту.

За інформацією, підрозділи ЗС РФ змогли вибити українські формування з Гончарівки — західного передмістя Суджі. Проте противник зберігає контроль над рештою ділянки траси 38К-004...

Згідно з опублікованими противниками кадрами, вчора український FPV-дрон вразив російський вертоліт Мі-28 у хвостову балку, що стало першим подібним задокументованим епізодом. Борт отримав пошкодження кермового гвинта і здійснив посадку, екіпаж живий», - йдеться в повідомленні.