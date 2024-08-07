Окупанти обстріляли два села на Донеччині: чотири людини загинули, одну поранено

Чотири людини загинули і одна поранена внаслідок обстрілів Донеччини 7 серпня.

Про це повідомляє очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.



Околиці Мар'їнки постійно перебувають під ворожими обстрілами. Цього ранку один із таких обстрілів призвів до загибелі 65-річної жінки і 64-річного чоловіка в Антонівці. Ще один чоловік у селі поранений — йому надають необхідну медичну допомогу у найближчій лікарні.



Також 2 людини загинули у Михайлівці Новогродівської громади: 55-річний чоловік і 52-річна жінка.