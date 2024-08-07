Рус
  • Головна
  • Окупанти обстріляли два села на Донеччині: чотири людини загинули, одну поранено
Ольга Романова
редактор
10:46, Сьогодні
Надійне джерело

Окупанти обстріляли два села на Донеччині: чотири людини загинули, одну поранено

Окупанти обстріляли два села на Донеччині: чотири людини загинули, одну поранено

Чотири людини загинули і одна поранена внаслідок обстрілів Донеччини 7 серпня.

Про це повідомляє очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

Околиці Мар'їнки постійно перебувають під ворожими обстрілами. Цього ранку один із таких обстрілів призвів до загибелі 65-річної жінки і 64-річного чоловіка в Антонівці. Ще один чоловік у селі поранений — йому надають необхідну медичну допомогу у найближчій лікарні.

Також 2 людини загинули у Михайлівці Новогродівської громади: 55-річний чоловік і 52-річна жінка.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію
#Донеччина #окупанти #обстріли #наслідки
Ольга Романова
редактор
0,0
Оцініть першим
Авторизуйтесь, щоб оцінити
Авторизуйтесь, щоб оцінити
Останні новини
Оголошення
live comments feed...