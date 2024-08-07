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Окупанти обстріляли два села на Донеччині: чотири людини загинули, одну поранено
Чотири людини загинули і одна поранена внаслідок обстрілів Донеччини 7 серпня.
Про це повідомляє очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.
Околиці Мар'їнки постійно перебувають під ворожими обстрілами. Цього ранку один із таких обстрілів призвів до загибелі 65-річної жінки і 64-річного чоловіка в Антонівці. Ще один чоловік у селі поранений — йому надають необхідну медичну допомогу у найближчій лікарні.
Також 2 людини загинули у Михайлівці Новогродівської громади: 55-річний чоловік і 52-річна жінка.
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