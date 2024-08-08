Надійне джерело

За добу захисники України знищили 1140 російських окупантів

Сили оборони за минулу добу знешкодили ще 1 140 російських загарбників, знищили 36 ворожих артилерійських систем, 9 ББМ та 2 танки. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ. Загальні бойові втрати росіян з 24.02.22 по 08.08.24 орієнтовно склали: особового складу – близько 587 510 (+1 140) осіб,

танків – 8 431 (+2) од,

бойових броньованих машин – 16 332 (+9) од,

артилерійських систем – 16 487 (+36) од,

РСЗВ – 1 142 (+4) од,

засобів ППО – 914 (+4) од,

літаків – 366 (+1) од,

гелікоптерів – 327 (+1) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 13 293 (+81) од,

крилатих ракет – 2 424 (+3),

кораблів/катерів – 28 (+0) од,

підводних човнів – 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 22 285 (+59) од,

спеціальної техніки – 2 767 (+8) од. Дані уточнюються.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію

Роман Лазоренко Головний редактор сайту