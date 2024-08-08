Відсьогодні починає роботу застосунок "Армія+" для військових, – Зеленський

Міністерство оборони презентувало застосунок «Армія+», проте наразі у ньому можна тільки подати електронний рапорт та взяти участь в опитуванні.

Презентували додаток президент України Володимир Зеленський, прем’єр-міністр Денис Шмигаль, міністр оборони Рустем Умеров та міністр цифрової трансформації Михайло Федоров, пише Укрінформ.

«Від сьогодні працюватиме застосунок Армія+. Він стартує з базових функцій, і будемо наповнювати його новими функціями", – заявив Зеленський.

За його словами, незабаром запрацюють електронні рапорти, і тоді за кілька хвилин і кліків можна буде зробити те, що зараз займає щонайменше години і дні.

Також у ньому буде АрміяID та опитування, щоб бачити реальну ситуацію із забезпеченням підрозділів.

"І це тільки перший реліз Армії+. Далі так само як ми наповнювали нашу Дію новими функціями, будемо наповнювати новими можливостями і Армія+», – зазначив президент.

За його словами, головною метю застосунку є позбавлення української армії паперової роботи, щоб командири і солдати не витрачали свій час на застарілу і нікому не потрібну бюрократію та заповнення паперів.

У червні Міноборони запустило у телеграмі чат-бот "Армія+", де можуть отримати консультацію військові, військовозобов'язані та члени їхніх сімей.