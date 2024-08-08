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  • Окупанти у Донецьку через 10 років війни облаштували перше наземне сховище без електрики
Ольга Романова
редактор
16:01, Сьогодні

Окупанти у Донецьку через 10 років війни облаштували перше наземне сховище без електрики

Окупанти у Донецьку через 10 років війни облаштували перше наземне сховище без електрики

На околиці окупованого Донецька зʼявився притулок, де можна сховатися від обстрілів.

Про це повідомляють місцеві пабліки 8 черпня.

"Тепер вони є і в нас - на Абакумова біля кінцевої зупинки 41-го маршруту і лікарні стоять блакитні конструкції (так пофарбували, щоб не прийняли за військовий об'єкт). Усередині і зовні немає електрики і світловідбивних елементів, знову ж таки, щоб не привертати увагу під час обстрілів", - пояснюють у паблику.

Адміни паблику поясниои, що два перші притулки поставили громадські працівники. "Кажуть, ще залишилися гроші на третій модуль. А далі вже доведеться узгоджувати локації та фінансування з владою і жителями міста", - пишуть у соцмережах.

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#Донецьк #сховище #війна #обстріли
Ольга Романова
редактор
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