Окупанти у Донецьку через 10 років війни облаштували перше наземне сховище без електрики

На околиці окупованого Донецька зʼявився притулок, де можна сховатися від обстрілів.

Про це повідомляють місцеві пабліки 8 черпня.



"Тепер вони є і в нас - на Абакумова біля кінцевої зупинки 41-го маршруту і лікарні стоять блакитні конструкції (так пофарбували, щоб не прийняли за військовий об'єкт). Усередині і зовні немає електрики і світловідбивних елементів, знову ж таки, щоб не привертати увагу під час обстрілів", - пояснюють у паблику.



Адміни паблику поясниои, що два перші притулки поставили громадські працівники. "Кажуть, ще залишилися гроші на третій модуль. А далі вже доведеться узгоджувати локації та фінансування з владою і жителями міста", - пишуть у соцмережах.